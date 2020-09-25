У Каховці знайшли мертвим депутата міської ради

За свідченням очевидців, його сильно побили

За свідченням очевидців, його сильно побили

Сьогодні вранці на міській набережній Каховки знайшли труп депутата міськради від Радикальної партії Олега Ляшка Дениса Цинського.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції Херсонської області та місцеві ЗМІ.

Сьогодні близько 08:00 в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини зателефонувала 72-річна мешканка м. Каховка. Вона повідомила, що на набережній на лавочці лежить чоловік без ознак життя", - йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції.

Слідчо-оперативна група встановила, що померлим є 46-річний місцевий мешканець. Наразі на місці тривають слідчі дії. Причина смерті буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.

На Херсонщині поліція встановлює причину смерті жителя м. Каховка #поліція #Херсонщина #розслідування Сьогодні близько... Опубліковано Поліція Херсонської області Четвер, 24 вересня 2020 р.

За даними місцевого видання "Каховські новини", загиблий є депутатом міської ради Денисом Цинським. Також видання пише, що за твердженням очевидців, на тілі померлого є сліди побоїв.

Нагадаємо, у Херсоні викрили дві онлайн-порностудії з мільйонними оборотами .