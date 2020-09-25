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25 вересня 2020, 10:52 32

У Каховці знайшли мертвим депутата міської ради

25 вересня 2020, 10:52 32
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За свідченням очевидців, його сильно побили
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Сьогодні вранці на міській набережній Каховки знайшли труп депутата міськради від Радикальної партії Олега Ляшка Дениса Цинського.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції Херсонської області та місцеві ЗМІ.

Сьогодні близько 08:00 в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини зателефонувала 72-річна мешканка м. Каховка. Вона повідомила, що на набережній на лавочці лежить чоловік без ознак життя", - йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції.

Слідчо-оперативна група встановила, що померлим є 46-річний місцевий мешканець. Наразі на місці тривають слідчі дії. Причина смерті буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.

На Херсонщині поліція встановлює причину смерті жителя м. Каховка #поліція #Херсонщина #розслідування Сьогодні близько...

Опубліковано Поліція Херсонської області Четвер, 24 вересня 2020 р.

За даними місцевого видання "Каховські новини", загиблий є депутатом міської ради Денисом Цинським. Також видання пише, що за твердженням очевидців, на тілі померлого є сліди побоїв.

Нагадаємо, у Херсоні викрили дві онлайн-порностудії з мільйонними оборотами .

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