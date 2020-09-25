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25 сентября 2020, 10:52 19

В Каховке нашли мертвым депутата городского совета

25 сентября 2020, 10:52 19
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Сегодня утром на городской набережной Каховки нашли труп депутата горсовета от Радикальной партии Олега Ляшко Дениса Цинского.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции Херсонской области и местные СМИ.

Сегодня около 08:00 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонила 72-летняя жительница г. Каховка. Она сообщила, что на набережной на лавочке лежит мужчина без признаков жизни", - говорится в сообщении ГУ Нацполиции.

Следственно-оперативная группа установила, что погибшим является 46-летний местный житель. Сейчас на месте продолжаются следственные действия. Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

На Херсонщине полиция устанавливает причину смерти жителя г. Каховка #полиция #Херсонщина #расследование Сегодня около...

Опубликовано Полиция Херсонской области Четверг, 24 сентября 2020 г.

По данным местного издания "Каховские новости", погибший является депутатом городского совета Денисом Цинским. Также издание пишет, что по утверждению очевидцев, на теле есть следы побоев.

Напомним, в Херсоне разоблачили две онлайн-порностудии с миллионными оборотами .

смерть расследование полиция Херсон депутат Каховка
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