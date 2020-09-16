В Херсоне разоблачили две онлайн-порностудии с миллионными оборотами

Месячный доход "заведений" составил почти миллион гривен

Месячный доход "заведений" составил почти миллион гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Херсонской области.

Работникам отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, стало известно, что трое уроженцев Днепропетровской области организовали на двух арендованных квартирах в Херсоне онлайн-порностудии. К участию в съемках злоумышленники привлекли более 20 девушек в возрасте от 18 до 27 лет. Через различные Интернет-сайты "модели" осуществляли в режиме онлайн видеотрансляции откровенного и порнографического содержания.

Во время проведения обысков по адресам веб-студий полицейские изъяли компьютерную технику, веб-камеры, около 200 тысяч гривен и так называемые сексуальные игрушки.

По словам в.и.о. начальника отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Дмитрия Гашицкого, за онлайн видеоконтент порнографического содержания организаторы получали от посетителей сайта немалое денежное вознаграждение. Заработок "актрис" составлял от 40 до 50% от этой суммы. В целом месячный доход веб-студий составил около миллиона гривен.

в настоящее время проводится досудебное расследование в уголовных процессах, начатых по ч.3 ст.301 Уголовного кодекса Украины "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов" и ч.3 ст.302 УКУ "Создание или содержание мест разврата и сводничество". Сейчас решается вопрос об объявлении организаторам порностудий подозрения в совершении этих преступлений и избрании им меры пресечения.

Правонарушителям грозит до семи лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

В Херсоне полицейские разоблачили онлайн-порностудию с месячным доходом около миллиона гривен Сегодня утром в ходе... Опубликовано Полиция Херсонской области Среда, 16 сентября 2020 года.

Напомним, на Львовщине прекратили работу "реабилитационного центра", где незаконно удерживали десятки людей.