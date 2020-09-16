На Запоріжжі викрили угруповання, яке крало кошти з банківських рахунків

Щомісячний оборот банди становив понад 3 мільйони гривень

Щомісячний оборот банди становив понад 3 мільйони гривень

На Запоріжжі співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організованого угруповання, учасники якого викрадали кошти з рахунків клієнтів приватних та державних банківських установ в Україні та за її межами.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Злочинну схему організували троє мешканців Мелітополя. У центрі міста вони обладнали підпільний колцентр, де "працювало" 54 оператори. Вони, видаючи себе за працівників банків, телефонували клієнтам фінустанов і шахрайським способом отримували від них інформацію про CVV-код, номери і пін-коди платіжних карток. Після отримання доступу до клієнтських рахунків зловмисники переводили кошти на підконтрольні банківські рахунки.

Для "роботи" з банківськими клієнтами з інших країн зловмисники використовували незаконну маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку.

За оперативною інформацією, діючи за такою схемою, учасники угруповання викрадали щомісяця понад 3 млн грн.

Під час обшуку в приміщенні колцентру правоохоронці вилучили 124 одиниці комп’ютерної техніки, 6 ‒ телекомунікаційного обладнання, майже 60 тисяч грн, мобільні телефони і чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність.

Вилучене обладнання передано для проведення відповідних експертиз.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) та ч. 3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення про підозру організаторам злочину.

Нагадаємо, на Запоріжжі "погорів" на хабарі начальник обласного управління лісового та мисливського господарства .