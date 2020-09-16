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16 вересня 2020, 15:41 2

Вбиство Гандзюк: Павловський визнав провину і просить затвердити угоду

16 вересня 2020, 15:41 2
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Павловського звинувачують у приховуванні злочину.
Павловського звинувачують у приховуванні злочину.
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Фігурант справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський попросив суд затвердити угоду про визнання провини.

Про це він заявив на засіданні Приморського районного суду Одеси, передає RegioNews.

"Прошу суд затвердити угоду про визнання моєї провини... Угоду я підписав добровільно, готовий виконувати всі умови та давати свідчення", - заявив Павловський.

У засіданні суду оголошено перерву після подачі клопотання про залучення потерпілих.

Очікується, що чоловіка, батька і матір Гандзюк викличуть на наступне засідання суду. Водночас захист Павловського виступає проти визнання родичів Гандзюк потерпілою стороною.

Напомним, херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка погибла в больнице через три месяца. В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Мангер.

20 августа фигурантам дела об убийстве Гандзюк продлили арест.

суд підозра убивство Херсон Катерина Гандзюк
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