Владислав Мангер заявил, что экс-глава СБУ Херсонщины создал преступную группировку

Даниил Доценко будто-бы создал группировку, которая занималась вымогательством, заказными убийствами и провокациями

Даниил Доценко будто-бы создал группировку, которая занималась вымогательством, заказными убийствами и провокациями

Фото: Радио Свобода

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Мой Херсон.

До меня поступила информация, что меня заказали. Бандгруппировка должна была мне подбросить наркотики, или даже убить. В кабинете тогдашнего главы ОГА Андрея Гордеева Даниил Доценко заявил, что эта группа приехала не за мной”, – рассказал Мангер.

По словам Владислава Мангера, это было преступное сообщество, которое состояло из граждан иностранных государств. Они были задержаны в сентябре 2017 года в селе Чернобаевка. Мангер отметил, что группировка была задержана после вмешательства нардепа прошлого созыва Николая Паламарчука.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска областного главка полиции получили информацию, что жители одного из населенных пунктов Белозерского района могут быть причастны к совершению разбойного нападения. Полученную информацию полицейские тщательно проверили. В результате проведения санкционированных обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли арсенал оружия и боеприпасов”, – сообщила тогда Нацполиция.

Напомним, вчера Днепровский суд Киева начал слушать по существу дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, в организации которого подозревают главу Херсонского областного совета Владислава Мангера и Алексея Левина.