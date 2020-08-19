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19 августа 2020, 18:35 3

Владислав Мангер заявил, что экс-глава СБУ Херсонщины создал преступную группировку

19 августа 2020, 18:35 3
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Даниил Доценко будто-бы создал группировку, которая занималась вымогательством, заказными убийствами и провокациями
Даниил Доценко будто-бы создал группировку, которая занималась вымогательством, заказными убийствами и провокациями
Фото: Радио Свобода
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Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер на судебном заседании по делу Гандзюк сделал громкое заявление относительноэкс-главы СБУ области, генерала-майора СБУ Даниила Доценко.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Мой Херсон.

До меня поступила информация, что меня заказали. Бандгруппировка должна была мне подбросить наркотики, или даже убить. В кабинете тогдашнего главы ОГА Андрея Гордеева Даниил Доценко заявил, что эта группа приехала не за мной”, – рассказал Мангер.

По словам Владислава Мангера, это было преступное сообщество, которое состояло из граждан иностранных государств. Они были задержаны в сентябре 2017 года в селе Чернобаевка. Мангер отметил, что группировка была задержана после вмешательства нардепа прошлого созыва Николая Паламарчука.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска областного главка полиции получили информацию, что жители одного из населенных пунктов Белозерского района могут быть причастны к совершению разбойного нападения. Полученную информацию полицейские тщательно проверили. В результате проведения санкционированных обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли арсенал оружия и боеприпасов”, – сообщила тогда Нацполиция.

Напомним, вчера Днепровский суд Киева начал слушать по существу дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, в организации которого подозревают главу Херсонского областного совета Владислава Мангера и Алексея Левина.

СБУ Херсонская ОГА преступление убийство облсовет вымогательство Херсон Екатерина Гандзюк банда глава Владислав Мангер
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