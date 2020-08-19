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19 серпня 2020, 15:45 1

На Сумщині на будівництві шкільного стадіону украли майже мільйон гривень

19 серпня 2020, 15:45 1
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Кошти на будівництво отримали, але жодних робіт не проводили
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Служба безпеки України задокументувала оборудку з розкрадання державних коштів, які були виділені на модернізацію спортивної бази навчально-виховного комплексу Краснопільської селищної ради.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За попередніми даними слідства, за результатами проведених торгів місцевий відділ освіти уклав договір з керівником комерційної структури на будівництво шкільного стадіону. Для реалізації інфраструктурного проекту на рахунки переможця тендеру було перераховано понад 950 тисяч бюджетних грошей.

Проте, за висновками комплексної експертизи, передбачені договором роботи підрядник не проводив. Також встановлено, що кошти на будівництво були виведені фігурантом у тінь через використання рахунків афілійованих фірм та внесення недостовірних відомостей до звітної документації.

Наразі керівнику підрядної структури повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

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СБУ крадіжка розкрадання бюджетні кошти Суми Сумська область стадіон
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