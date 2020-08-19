У Черкаській ОДА звільнився заступник голови
Причини звільнення поки невідомі
Причини звільнення поки невідомі
Заступник голови Черкаської облдержадміністрації Юрій Лесюк пішов із займаної посади.
Цю інформацію виданню "Вичерпно" підтвердили в Черкаській ОДА, пише RegioNews.
Офіційне розпорядження про його звільнення на сайті Черкаської ОДА ще не опубліковане, причини звільнення поки невідомі.
Довідка: Юрій Лесюк народився у Чернівцях. Закінчив Чернівецький державний медичний інститут. До цього працював заступником директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації.
У Черкаській ОДА він курував освітню та медичну сфери.
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