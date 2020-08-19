У Черкаській ОДА звільнився заступник голови

Причини звільнення поки невідомі

Причини звільнення поки невідомі

Фото: Вичерпно

Цю інформацію виданню "Вичерпно" підтвердили в Черкаській ОДА, пише RegioNews.

Офіційне розпорядження про його звільнення на сайті Черкаської ОДА ще не опубліковане, причини звільнення поки невідомі.

Довідка: Юрій Лесюк народився у Чернівцях. Закінчив Чернівецький державний медичний інститут. До цього працював заступником директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації.

У Черкаській ОДА він курував освітню та медичну сфери.

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