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19 серпня 2020, 17:51 2

У Черкаській ОДА звільнився заступник голови

19 серпня 2020, 17:51 2
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Причини звільнення поки невідомі
Причини звільнення поки невідомі
Фото: Вичерпно
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Заступник голови Черкаської облдержадміністрації Юрій Лесюк пішов із займаної посади.

Цю інформацію виданню "Вичерпно" підтвердили в Черкаській ОДА, пише RegioNews.

Офіційне розпорядження про його звільнення на сайті Черкаської ОДА ще не опубліковане, причини звільнення поки невідомі.

Довідка: Юрій Лесюк народився у Чернівцях. Закінчив Чернівецький державний медичний інститут. До цього працював заступником директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації.

У Черкаській ОДА він курував освітню та медичну сфери.

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