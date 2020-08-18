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18 серпня 2020, 14:48 11

ДБР відкрило кримінальну справу проти Порошенка і Луценка

18 серпня 2020, 14:48 11
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Справа стосується можливого незаконного позбавлення громадянства України екснардепа Андрія Артеменка
Справа стосується можливого незаконного позбавлення громадянства України екснардепа Андрія Артеменка
Фото з відкритих джерел
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ДБР почало кримінальне провадження за фактом можливого незаконного позбавлення громадянства України екснардепа Андрія Артеменка (Радикальна партія) президентом Петром Порошенко, ексгенпрокурором Юрієм Луценком, а також посадовими особами Державної міграційної служби.

Про це у Facebook повідомив адвокат Артеменко Віталій Сердюк, пише RegioNews.

Позбавлення громадянства активно використовувалося колишньою владою як один із способів усунення своїх політичних опонентів. Такі дії були вчинені щодо Андрія Артеменка, так і щодо Міхеїла Саакашвілі, Олександра Боровика та інших. Особливий цинізм ситуації додає порушення ст. 25 Конституції України її ж гарантом за явно політичних мотивів, яка прямо забороняє позбавляти громадянина України громадянства", — написав Сердюк.

Він нагадав, що інцидент стався в квітні 2017 року. На той момент генпрокурор Юрій Луценко, представники Державної міграційної служби, Комісії з питань громадянства при президентові України та Порошенко за кілька днів здійснили позбавлення громадянства України Андрія Артеменка.

Політичним підґрунтям цього стало винесення Андрієм Артеменко на громадське обговорення пропозицій щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі і в Криму. З цією метою влада використовувала сфальсифіковані документи і приховала наявних у Комісії з питань громадянства і ДМС докази відмови Артеменко від канадського громадянства ще у 2014 році, задовго до обрання народним депутатом", — написав адвокат.

Нагадаємо, цей же адвокат захищав і Віктора Януковича, звинуваченого в державній зраді.

11.08.2020 Державне бюро розслідувань початок кримінальне провадження №62020000000000646 за фактом незаконного...

Опубліковано Виталієм Сердюком Вівторок, 18 серпня 2020 р.

Нагадаємо, суд скасував рішення про арешт колекції картин Порошенко, які були арештовані як речові докази у кримінальному провадженні.

ДБР міграційна служба кримінальна справа Петро Порошенко президент Юрій Луценко нардеп громадянство генпрокурор
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