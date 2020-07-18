Президента просять піти: петиція за відставку Зеленського набрала необхідні голоси
На сайті президента набрані необхідні 25 тисяч голосів під петицією про відставку Володимира Зеленського з посади президента.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.
Так, станом на 14 годину 18 липня, петиція набрала вже понад 27 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних.
В тексті петиції сказано: "Ми, що нижче підписалися, закликаємо президента Володимира Зеленського виконати свою передвиборчу обіцянку і подати у відставку з посади президента України за порушення закону!".
Автор петиції народний депутат Верховної Ради VI скликання і політтехнолог Віктор Уколов нагадує, що 18 квітня 2019 року в програмі "Право на владу" кандидат в президенти Володимир Зеленський пообіцяв подати у відставку, якщо порушить закон.
Таким образів, 7 липня 2020 року, коли президент Володимир Зеленський зізнався, що не задекларував 5,1 млн грн доходів від погашення ОВДП, цим порушив закон "Про запобігання корупції".
"Звертаємося до пана президента з закликом стримати слово і подати у відставку, або визнати, що за 4 дні до другого туру 18 квітня 2019 року він збрехав своїм виборцям", - йдеться в петиції.
Нагадаємо, 7 липня НАПК повідомило, що виписало Зеленському два адміністративних протоколи за несвоєчасне подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.