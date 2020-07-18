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18 липня 2020, 14:14 12

Президента просять піти: петиція за відставку Зеленського набрала необхідні голоси

18 липня 2020, 14:14 12
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Петиція набрала необхідні голоси за 10 днів
Петиція набрала необхідні голоси за 10 днів
Фото: з відкритих джерел
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На сайті президента набрані необхідні 25 тисяч голосів під петицією про відставку Володимира Зеленського з посади президента.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

Так, станом на 14 годину 18 липня, петиція набрала вже понад 27 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних.

В тексті петиції сказано: "Ми, що нижче підписалися, закликаємо президента Володимира Зеленського виконати свою передвиборчу обіцянку і подати у відставку з посади президента України за порушення закону!".

Автор петиції народний депутат Верховної Ради VI скликання і політтехнолог Віктор Уколов нагадує, що 18 квітня 2019 року в програмі "Право на владу" кандидат в президенти Володимир Зеленський пообіцяв подати у відставку, якщо порушить закон.

Таким образів, 7 липня 2020 року, коли президент Володимир Зеленський зізнався, що не задекларував 5,1 млн грн доходів від погашення ОВДП, цим порушив закон "Про запобігання корупції".

"Звертаємося до пана президента з закликом стримати слово і подати у відставку, або визнати, що за 4 дні до другого туру 18 квітня 2019 року він збрехав своїм виборцям", - йдеться в петиції.

Нагадаємо, 7 липня НАПК повідомило, що виписало Зеленському два адміністративних протоколи за несвоєчасне подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Володимир Зеленський доходи відставка петиції президент
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