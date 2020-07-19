Владимир Зеленский уехал отдыхать на остров Бирючий - источники

По информации источников, на Бирючем президент пробудет 10 дней

По информации источников, на Бирючем президент пробудет 10 дней

Фото: mv.org.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уедет отдыхать на так называемую "дачу Никиты Хрущева" - в государственную резиденцию на остров Бирючий в Херсонской области.

Об этом сообщают сразу несколько источников, пишет RegioNews.

О краткосрочном отпуске президента сообщал журналист Владимир Кацман в прямом эфире телеканала NewsOne. По его словам, Владимир Зеленский будет отдыхать на острове Бирючий 10 дней.

Это резиденция, которую, в принципе, предыдущие президенты практически не посещали", — отметил Кацман.

Позже об этом написал в Facebook политолог Тарас Черновол, напомнив, что годом ранее Зеленский обещал ликвидировать резиденции и кортежи.

Бирючий входит в очень интересный отечественный Азово-Сивашский заповедник, который принадлежит не министерству экологии, а Государственному управлению делами (знаменитая Дуся, которую он более года назад обещал ликвидировать, как и кортежи и многочисленные резиденции), - констатировал Черновол.

Ой! Наш вічно потерпілий перепрацювався! Туризм за державний кошт областями – це ж так виснажливо. Мусив у Одесі... Опубліковано Тарасом Чорноволом Субота, 18 липня 2020 р.

В Офисе президента пока никак не подтвердили, но и не опровергли информацию о возможном отпуске Зеленского на Бирючем.

Читайте также: президента просят уйти: петиция за отставку Зеленского набрала необходимые голоса.