СБУ перевірить всіх кандидатів від "Слуги народу" на місцевих виборах

Буде кілька рівнів перевірки

Буде кілька рівнів перевірки

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що всі кандидати від "Слуги народу", які захочуть взяти участь у місцевих виборах будуть проходити перевірки СБУ.

Як передає RegioNews, про це він повідомив під час брифінгу.

За його словами, на місцевих виборах буде відкрита система визначення кандидатів у депутати від "Слуги народу".

"Ми не можемо простежити за всією країною, але у нас є принцип, що всі кандидатури будуть проходити перевірку - від Служби безпеки ми будемо просити допомоги, і від інших правоохоронних органів, щоб потім не було сюрпризів", - повідомив президент.

Він зазначив, що це буде дуже велика і складна робота.

У нас кілька рівнів буде перевірок людей. Є районні офіси, міські, обласні, потім є центральний офіс. Тому будемо вичищати", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ірина Верещук перемогла в праймеріз серед кандидатів у мери Києва від "Слуги народу".