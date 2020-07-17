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17 липня 2020, 10:31 1

СБУ перевірить всіх кандидатів від "Слуги народу" на місцевих виборах

17 липня 2020, 10:31 1
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Буде кілька рівнів перевірки
Буде кілька рівнів перевірки
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Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що всі кандидати від "Слуги народу", які захочуть взяти участь у місцевих виборах будуть проходити перевірки СБУ.

Як передає RegioNews, про це він повідомив під час брифінгу.

За його словами, на місцевих виборах буде відкрита система визначення кандидатів у депутати від "Слуги народу".

"Ми не можемо простежити за всією країною, але у нас є принцип, що всі кандидатури будуть проходити перевірку - від Служби безпеки ми будемо просити допомоги, і від інших правоохоронних органів, щоб потім не було сюрпризів", - повідомив президент.

Він зазначив, що це буде дуже велика і складна робота.

У нас кілька рівнів буде перевірок людей. Є районні офіси, міські, обласні, потім є центральний офіс. Тому будемо вичищати", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ірина Верещук перемогла в праймеріз серед кандидатів у мери Києва від "Слуги народу".

Володимир Зеленський вибори СБУ перевірки Кандидат
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