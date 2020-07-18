Чоловік відкрив стрілянину у Херсоні і поранив підлітка в шию

Поранення отримав 17-річний хлопець

Поранення отримав 17-річний хлопець

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Херсонської області.

Так, близько 20:00 неповнолітній разом з товаришем виносив сміття на вулиці, раптом відчув біль у шиї. Невідомий вистрілив з пневматичної зброї, в результаті чого куля потрапила в шию хлопця.

Пораненого підлітка доставили в дитячу обласну лікарню з кульовим пораненням шиї.

На місці події поліцейські виявили кульові отвори в металевій трубі, імовірно, що утворилися від пристрілки пневматичної зброї. Крім того, на землі знайшли пневматичну кулю, ідентичну тій, яку видалили з шиї потерпілого.

У ході розслідування стало відомо, що один з мешканців багатоповерхівки нещодавно придбав оптичний приціл для пістолета. Підозрюваним виявився 66-річний херсонець, який мав у власності пневматичний пістолет "Флобер".

За словами чоловіка, в той вечір він здійснював постріли з пістолета, в якості мішені вибрав вентиляційну трубу на даху будинку, а в хлопця потрапив випадково.

Пневматична зброя, приціл і кулі до неї вилучено. Призначено низку експертиз. Чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

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