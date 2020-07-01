В Херсоне наивысшие рейтинги перед выборами у бывшего мэра Владимира Сальдо – соцопрос

Действующего городского голову Владимира Миколаенко полностью поддерживают только 3,8% потенциальных избирателей

Действующего городского голову Владимира Миколаенко полностью поддерживают только 3,8% потенциальных избирателей

Фото: Зеркало недели

Большинство опрошенных жителей Херсона ничего не знают о деятельности главы Херсонской ОГА Юрия Гусева, а о деятельности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера - более 40% херсонцев

Согласно результатам социологического исследования компании "Социополис", опубликованным 30 июня, самый высокий избирательный рейтинг на выборах городского головы сейчас у бывшего мэра города Владимира Сальдо, пишет RegioNews.



Голоса опрошенных жителей Херсона распределились так:

Владимир Сальдо (самовыдвижение) – за него высказали готовность проголосовать 23,4% среди всех опрошенных и 27,6% среди опрошенных, которые планируют принять участие в голосовании;

Юрий Кириллов ("Слуга народа") – 7,3% и 8,6%;

Игорь Семенчев (самовыдвижение) – 7,0% и 8,2%;

Егор Устинов ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 5,5% и 6,5%;

Игорь Колыхаев (партия "Нам тут жить") 5,3% и 6,2%.

20% от общего количества опрошенных и 23,6% тех, кто планирует принять участие в голосовании, не определились со своим кандидатом.

В потенциальном втором туре Сальдо обходит Кириллова с результатом 41% и 19,5% соответственно. Вторым потенциальным оппонентом Сальдо был действующий мэр Херсона Владимир Миколаенко, которого поддержали 7% респондентов против 43,7% в пользу Сальдо.

Если бы выборы депутатов Херсонского городского совета проходили в первой половине июня 2020 года, наибольшее количество голосов избирателей набрала бы партия "Слуга народа". В целом рейтинг партий выглядит так:

"Слуга народа" – 19,8% от всех опрошенных или 23,6% среди тех, кто планирует принять участие в голосовании;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" (15,3% и 18,3%);

"Блок Владимира Сальдо" (12,9% и 15,4%).

Остальные партии пока не проходят 5-процентный барьер, но 16,3% опрошенных не определились со своим выбором.



Социологи также выяснили, как жители города относятся к нынешнему мэру и другим представителям местной власти.



Поддерживают работу Миколаенко на посту мэра города всего 14,0% опрошенных (в том числе полностью поддерживают – только 3,8%), а не поддерживают – 77,5% опрошенных (в том числе полностью не поддерживают – 59,2%).

Согласно результатам опроса, большинство (56,9%) опрошенных жителей Херсона ничего не знают о деятельности главы Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева, а о деятельности главы Херсонского областного совета Владислава Мангера ничего не знают 40,1% херсонцев.

Напомним, первый заместитель мэра Херсона пойдет на выборы от "Пропозиции" - СМИ.