19:21  01 июля
Кабмин уволил четырех заместителей Шкарлета
16:13  01 июля
Взятка в $ 6 млн: НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру Злочевскому
20:32  01 июля
Глава Сумской ОГА получил выговор от президента
UA | RU
UA | RU
01 июля 2020, 20:59 2

В Херсоне наивысшие рейтинги перед выборами у бывшего мэра Владимира Сальдо – соцопрос

01 июля 2020, 20:59 2
Читайте також українською мовою
Действующего городского голову Владимира Миколаенко полностью поддерживают только 3,8% потенциальных избирателей
Действующего городского голову Владимира Миколаенко полностью поддерживают только 3,8% потенциальных избирателей
Фото: Зеркало недели
Читайте також
українською мовою

Большинство опрошенных жителей Херсона ничего не знают о деятельности главы Херсонской ОГА Юрия Гусева, а о деятельности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера - более 40% херсонцев

Согласно результатам социологического исследования компании "Социополис", опубликованным 30 июня, самый высокий избирательный рейтинг на выборах городского головы сейчас у бывшего мэра города Владимира Сальдо, пишет RegioNews.

Голоса опрошенных жителей Херсона распределились так:

  • Владимир Сальдо (самовыдвижение) – за него высказали готовность проголосовать 23,4% среди всех опрошенных и 27,6% среди опрошенных, которые планируют принять участие в голосовании;
  • Юрий Кириллов ("Слуга народа") – 7,3% и 8,6%;
  • Игорь Семенчев (самовыдвижение) – 7,0% и 8,2%;
  • Егор Устинов ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 5,5% и 6,5%;
  • Игорь Колыхаев (партия "Нам тут жить") 5,3% и 6,2%.

20% от общего количества опрошенных и 23,6% тех, кто планирует принять участие в голосовании, не определились со своим кандидатом.

В потенциальном втором туре Сальдо обходит Кириллова с результатом 41% и 19,5% соответственно. Вторым потенциальным оппонентом Сальдо был действующий мэр Херсона Владимир Миколаенко, которого поддержали 7% респондентов против 43,7% в пользу Сальдо.

Если бы выборы депутатов Херсонского городского совета проходили в первой половине июня 2020 года, наибольшее количество голосов избирателей набрала бы партия "Слуга народа". В целом рейтинг партий выглядит так:

  • "Слуга народа" – 19,8% от всех опрошенных или 23,6% среди тех, кто планирует принять участие в голосовании;
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" (15,3% и 18,3%);
  • "Блок Владимира Сальдо" (12,9% и 15,4%).

Остальные партии пока не проходят 5-процентный барьер, но 16,3% опрошенных не определились со своим выбором.

Социологи также выяснили, как жители города относятся к нынешнему мэру и другим представителям местной власти.

Поддерживают работу Миколаенко на посту мэра города всего 14,0% опрошенных (в том числе полностью поддерживают – только 3,8%), а не поддерживают – 77,5% опрошенных (в том числе полностью не поддерживают – 59,2%).

Согласно результатам опроса, большинство (56,9%) опрошенных жителей Херсона ничего не знают о деятельности главы Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева, а о деятельности главы Херсонского областного совета Владислава Мангера ничего не знают 40,1% херсонцев.

Напомним, первый заместитель мэра Херсона пойдет на выборы от "Пропозиции" - СМИ.

выборы партии Херсонская ОГА рейтинг мэр Гусев Юрий Херсон горсовет социология Кандидат Миколаенко Владимир Владислав Мангер
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Все из-за женщины: мэр Чернигова обозвал идиотами нардепов от "Слуг народа"
01 июля 2020, 18:10
В рейтингах на Львовщине уверенно лидирует Порошенко – СОЦИС
01 июля 2020, 16:33
Госаудитслужба проведет внеплановую проверку в Черкасском городском совете
01 июля 2020, 11:38
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе
Галицкая тройка: на кого ставит "Слуга народа" в самом "незеленом" регионе Украины
Все публикации »
Сергей Возный
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Все блоги »