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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
21 апреля 2020, 11:29 19

Россия сняла санкции с владельцев Херсонского судостроительного завода

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21 апреля 2020, 11:29 19
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Правительство Российской федерации сняло санкции с нардепов Вадима Новинского и Андрея Киселева
Фото: Сделано в Украине
Правительство Российской федерации сняло санкции с нардепов Вадима Новинского и Андрея Киселева

СМИ сообщают, что соответствующее постановление правительства РФ подписано 20 апреля и опубликовано на его официальном интернет-портале, пишет RegioNews.

На олигархов российские санкции наложили в конце 2018-го, когда "ахметовская" часть "Оппоблока" отказалась идти на объединение с партией Медведчука и Рабиновича "За жизнь" и поддержать на выборах президента Юрия Бойко в качестве единого кандидата. Новинский и Киселев выдвинули своего кандидата - Вилкула.

Такое поведение "ахметовцев" в Москве оценили как игру на стороне Порошенко, после чего и ввели санкции.

Справка: Андрей Киселев - нардеп прошлого созыва от "Оппоблока", основатель компании "УкрМет" - одного из крупнейших игроков на рынке металлолома Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат Вадим Новинский заболел коронавирусом.


Херсон Вадим Новинский РФ санкции Россия
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