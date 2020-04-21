Россия сняла санкции с владельцев Херсонского судостроительного завода
СМИ сообщают, что соответствующее постановление правительства РФ подписано 20 апреля и опубликовано на его официальном интернет-портале, пишет RegioNews.
На олигархов российские санкции наложили в конце 2018-го, когда "ахметовская" часть "Оппоблока" отказалась идти на объединение с партией Медведчука и Рабиновича "За жизнь" и поддержать на выборах президента Юрия Бойко в качестве единого кандидата. Новинский и Киселев выдвинули своего кандидата - Вилкула.
Такое поведение "ахметовцев" в Москве оценили как игру на стороне Порошенко, после чего и ввели санкции.
Справка: Андрей Киселев - нардеп прошлого созыва от "Оппоблока", основатель компании "УкрМет" - одного из крупнейших игроков на рынке металлолома Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат Вадим Новинский заболел коронавирусом.
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