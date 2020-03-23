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23 березня 2020, 13:38 8

На Херсонщині "відганяли" коронавірус молитвою

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23 березня 2020, 13:38 8
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Представники УПЦ МП прошлися по місту та помолилися про припинення поширення коронавируса в Україні
Фото: Православная Херсонщина
Представники УПЦ МП прошлися по місту та помолилися про припинення поширення коронавируса в Україні

Про це повідомляється на сайті "Православная Херсонщина”, передає RegioNews.

Провели імпровізовану кресну ходу навколо Херсона 22 березня. На думку церковників, даний ритуал має убезпечити місто від поширення на нього вірусу COVID-19.

Повідомляється, що в дні загальної молитви проти розповсюдження небезпечної вірусної інфекції, Високопреосвященніший Іоанн, митрополит Херсонський і Таврійський, разом з митрополитом Уманським і Звенигородським Пантелеймоном, очолили хресний хід навколо Херсона. Молитовна процесія відбулася з чудотворними іконами та іншими святинями.

"Сьогоднішній хресний хід навколо Херсона з молитвами про припинення поширення коронавируса в Україні відбувався з животворящим Хрестом Господнім, як символом нашого спасіння, Касперівської ікони Божої Матері – головною святинею Херсонського краю, Різою Божої Матері, іконою та мощами праведного воїна Феодора (Ушакова) – покровителя Херсона , що врятував наше місто під час епідемії чуми в кінці 18-го століття, і іконою всіх Херсонських святих”, – йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, що херсонських медиків "швидкої" відпустили з карантину

Крім того, через карантин Центр адмінпослуг на "Чонгарі" призупиняє роботу


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