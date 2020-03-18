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18 березня 2020, 18:03 1

Малозабезпечені мешканці Херсонщини дивляться російське телебачення - депутат

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18 березня 2020, 18:03 1
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У деяких районах Херсонщини місцеві мешканці дивляться російське телебачення, так як українське закодовано
Фото: pexels
У деяких районах Херсонщини місцеві мешканці дивляться російське телебачення, так як українське закодовано

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Херсонщина за день.

Сьогодні на засіданні Херсонської обласної ради депутат Гончарський зробив звернення до обласної ради з проханням звернутися до Верховної Ради та Президента щодо ризиків з кодуванням українських каналів.

За інформацією депутата, Нововоронцовський, Великоолександрівський, Іванівський, Високопільський, частина Новотроїцького, Генічеського, Скадовського районів позбавлені можливості дивитись українське телебачення і мають додатково сплачувати кошти за перегляд.

"Малозабезпечені громадяни не можуть сплачувати за телеканали, однак російські канали у відкритому доступі. Таким чином, українці дивляться російське телебачення. Закрита можливість українських телеканалів і для Криму. Це закріплює монополію російських телеканалів. Державні інститути мають підтримувати свою країну. Депутати хочуть направити звернення, прошу їх підтримати", - зазначив депутат.

Раніше повідомлялося тисячі мешканців Волині змушені дивитися російські телеканали.


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