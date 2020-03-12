Третина Волині не покрита українським телебаченням
Про це йдеться на персональному сайті народної депутатки Ірини Констанкевич, пише RegioNews.
Проблема доступності телебачення загострилася після кодування українських супутникових каналів. Інформаційний вакуум заповнюють білоруські й російські канали.
Як зазначає у запиті народна депутатка, лише у Любешівському районі жителі 37 із 47 населених пунктів, можуть користуватися сигналом цифрового мовлення.
"В інших районах ситуація є набагато гіршою. У Камінь-Каширському районі лише 27 із 65 населених пунктів можуть користуватися сигналом цифрового мовлення. У Ківерцівському районі лише 29 з 75 населених пунктів мають доступ до сигналу", – йдеться у документі.
Найбільш катастрофічна ситуація – у Маневицькому районі. Тут лише 4 населених пункти з 71 мають можливість користуватися сигналом телевізійного мовлення.
Народна депутатка зауважує, що більшість селян не мають фінансової змоги придбати тюнери та супутникові антени.
"Окрім цього, для перегляду закодованих українських каналів через супутник передбачено укладення контрактів зі щомісячною абонплатою від 89 до 299 грн. При цьому, інших альтернативних варіантів прийому сигналу жителі сіл теж не мають", – додає парламентар.
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