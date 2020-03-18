Малообеспеченные жители Херсонщины смотрят российское телевидение - депутат
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Херсонщина за день.
Сегодня на заседании Херсонского областного совета депутат Гончарский сделал обращение в областной совет с просьбой обратиться к Верховной Раде и Президенту относительно рисков касательно кодирования украинских каналов.
По информации депутата, Нововоронцовский, Великоалександровский, Ивановский, Высокопольский, часть Новотроицкого, Генического, Скадовского районов лишены возможности смотреть украинское телевидение, и должны дополнительно платить деньги за просмотр.
"Малообеспеченные граждане не могут платить за телеканалы, однако российские каналы в открытом доступе. Таким образом, украинцы смотрят российское телевидение. Закрыта возможность украинских телеканалов и для Крыма. Это закрепляет монополию российских телеканалов. Государственные институты должны поддерживать свою страну. Депутаты хотят направить обращение, прошу их поддержать", - отметил депутат.
Ранее сообщалось тысячи жителей Волыни вынуждены смотреть российские телеканалы.
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