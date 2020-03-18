Малообеспеченные жители Херсонщины смотрят российское телевидение - депутат

В некоторых районах Херсонщины местные жители смотрят российское телевидение, так как украинское закодировано

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В некоторых районах Херсонщины местные жители смотрят российское телевидение, так как украинское закодировано

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Херсонщина за день.

Сегодня на заседании Херсонского областного совета депутат Гончарский сделал обращение в областной совет с просьбой обратиться к Верховной Раде и Президенту относительно рисков касательно кодирования украинских каналов.

По информации депутата, Нововоронцовский, Великоалександровский, Ивановский, Высокопольский, часть Новотроицкого, Генического, Скадовского районов лишены возможности смотреть украинское телевидение, и должны дополнительно платить деньги за просмотр.

"Малообеспеченные граждане не могут платить за телеканалы, однако российские каналы в открытом доступе. Таким образом, украинцы смотрят российское телевидение. Закрыта возможность украинских телеканалов и для Крыма. Это закрепляет монополию российских телеканалов. Государственные институты должны поддерживать свою страну. Депутаты хотят направить обращение, прошу их поддержать", - отметил депутат.

Ранее сообщалось тысячи жителей Волыни вынуждены смотреть российские телеканалы.