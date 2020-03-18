У Херсонській ОДА новий депутат

Заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан став депутатом облради

Фото: Міст

Заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан став депутатом облради

Про це перед початком сесії заявив голова облради, повідомляє RegioNews з посиланням на Мост.

Рішення про обрання Чабана, замість вибулого Ігоря Колихаєва, обласна виборча комісія прийняла 6 березня.

За Законом, наступним депутатом має стати Сергій Карпеченко. На момент проведення виборів він був заступником начальника Горностаївської податкової. Але в 2015 році він став депутатом райради, і незабаром колеги обрали його своїм головою. Працює головою райради він донині.

Раніше повідомлялося, що кандидата на мера Херсона від "Слуги народу" оберуть за пропозиціями городян.