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18 березня 2020, 11:11

У Херсонській ОДА новий депутат

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18 березня 2020, 11:11
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Заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан став депутатом облради
Фото: Міст
Заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан став депутатом облради

Про це перед початком сесії заявив голова облради, повідомляє RegioNews з посиланням на Мост.

Рішення про обрання Чабана, замість вибулого Ігоря Колихаєва, обласна виборча комісія прийняла 6 березня.

За Законом, наступним депутатом має стати Сергій Карпеченко. На момент проведення виборів він був заступником начальника Горностаївської податкової. Але в 2015 році він став депутатом райради, і незабаром колеги обрали його своїм головою. Працює головою райради він донині.

Раніше повідомлялося, що кандидата на мера Херсона від "Слуги народу" оберуть за пропозиціями городян.


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