У Херсонській ОДА новий депутат
Заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан став депутатом облради
Заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан став депутатом облради
Про це перед початком сесії заявив голова облради, повідомляє RegioNews з посиланням на Мост.
Рішення про обрання Чабана, замість вибулого Ігоря Колихаєва, обласна виборча комісія прийняла 6 березня.
За Законом, наступним депутатом має стати Сергій Карпеченко. На момент проведення виборів він був заступником начальника Горностаївської податкової. Але в 2015 році він став депутатом райради, і незабаром колеги обрали його своїм головою. Працює головою райради він донині.
Раніше повідомлялося, що кандидата на мера Херсона від "Слуги народу" оберуть за пропозиціями городян.
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