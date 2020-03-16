Херсонці обурені бездіяльністю міської влади в умовах карантину

Херсонці обурилися бездіяльністю міської влади щодо закриття ТРЦ, клубів, спортивних секцій та кафе

Фото: Facebook сторінка Йосипенка

Херсонці обурилися бездіяльністю міської влади щодо закриття ТРЦ, клубів, спортивних секцій та кафе

Про це повідомляє RegioNews.

Так, у навчальних закладах Херсона із 12 березня до 3 квітня включно призупинено навчально-виховний процес .

Крім того, на пленарних засіданнях сесій присутність громадян буде обмежена депутатами міськради, керівниками та працівниками виконавчих органів, керівниками районних у місті Херсоні рад, представниками засобів масової інформації. Також буде обмежено проведення нарад, конкурсів тощо, які передбачають присутність більше 15-20 осіб.

А ось розважальні заклади, гуртки, кафе досі працюють. Так, батькам дітей, які відвідують спортивні гуртки, пропонують підписати заяву про те, що про коронавірус знають та беруть всю відповідальність на себе.

Такий документ від комунального закладу міста оприлюднив у Facebook депутат облради Ігор Йосипенко.

"Мені, як мешканцю Херсона та батькові трьох дітей, цікаво, що чекає влада нашого міста? Чому на сьогодні заходи, прийняті владою на державному рівні, повністю ігноруються керівництвом нашого міста? Школи закрили на карантин, а де діти? Всі діти на ТРЦ "Фабрика" та на спортивних гуртках! Всі розважальні заклали продовжують працювати! Володимир Миколаєнко, ви ознайомилися з Постановою Уряду від 11 березня 2020 р. № 211 та рекомендаціями міністра охорони здоров’я?", – пише депутат.

Раніше повідомлялося, що Каховська міська рада планує працювати в закритому режимі та не допускати на засідання журналістів.

Нагадаємо, станом на 9:00 ранку понеділка, 16 березня, в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, з них 4 - у Чернівецькій області.

Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні було зафіксовано три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії. 12 березня 71-річна пенсіонерка із Житомирщини померла.