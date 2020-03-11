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11 березня 2020, 10:50 3

Я за цю посаду не тримався - звільнений за організацію "відвертих танців" чиновник Херсонської ОДА

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11 березня 2020, 10:50 3
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Керівник апарату Херсонської ОДА Володимир Клюцевський заявив, що підписав заяву на звільнення та не планує відновлюватися на посаді
Фото: Антагонист
Керівник апарату Херсонської ОДА Володимир Клюцевський заявив, що підписав заяву на звільнення та не планує відновлюватися на посаді

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Мій Херсон.

Варто зазначити, що раніше з’явилась інформація начебто Клюцевський має намір поновлюватись на посаді та співпрацювати з Державним бюро розслідувань і надати свідчення правоохоронцям щодо незаконних розпоряджень голови обладміністрації Юрія Гусєва.

Однак у коментарях місцевим ЗМІ чиновник спростував цю інформацію.

"Я ніколи за цю посаду не тримався. Якщо б я мав намір подавати позов до суду, то не підписував би заяву за згодою сторін, а пішов у відпуску на 80 днів, щоб у подальшому затягувати цей процес. Я вже отримав на руки трудову книжку и навпаки хочу не перешкоджати, а допомогти голові ХОДА у вирішенні цієї неприємної ситуації”, – заявив Клюцевський.

Нагадаємо, про звільнення Володимира Клюцевського з посади керівника апарату ОДА заявив Юрій Гусєв під час селекторної наради. Передувало такому рішенню службове розслідування після скандалу з виступом гурту "Степ" 6 березня в сесійній залі облради.


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