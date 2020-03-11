Надбавка за интенсивность: сколько получает главная по счастью в Херсоне
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Kherson.life.
Кроме зарплаты, начальнице Службы счастья Херсонской ОГА доплачивают за интенсивность труда.
Стоит напомнить, что в Херсонской ОГА с 24 октября 2019 года появилось управления счастья и улучшения качества жизни. В начале февраля Весну Карпук назначили на должность руководителя Службы счастья.
Месячная заработная плата главы Службы счастья Херсонской областной госадминистрации составляет 17,6 тысяч гривен.
В ответе на запрос в Херсонской ОГА сообщили, что должностной оклад Весны Карпук составляет 8 800 гривен. Ещё 8 800 она получает в качестве надбавки за интенсивность труда.
Стоит отметить, что в интервью газете "Вести" от 14 февраля Весна Карпук рассказала, что оказалась от высокооплачиваемой работы ради новой должности.
По информации местных СМИ, 32-летняя коренная херсонка Весна Карпук окончила Херсонский государственный университет по двум специальностям — "филолог" и "экономист". Кроме того, семь лет была директором в ООО "Пул энд Беа Украина" (руководила магазином по продаже одежды), а также непродолжительное время трудилась в автосалоне.
У нее отсутсвует образование по социологии, хотя Служба должна проводить социологические опросы о качестве жизни граждан. Данные будут передавать профильным департаментам для "устранения недочетов". Пока о результатах работы нового управления ничего не известно, а из ближайших планов озвучена высадка 200 деревьев.
"Все скоро о них (планахах - ред.) узнают, и я уверена, что отношение к Службе счастья изменится. 20 марта — Международный день счастья, и мы собираемся реализовать проект по высадке 200 тысяч деревьев. Кроме того, планируем создать контент из хороших новостей, которых сейчас очень не хватает. Херсонцы должны знать о хороших людях и хороших поступках", — подчеркнула в одном из интервью Весна Карпук.
Стоит отметить, что Служба счастья имеет и ведущего консультанта — Анастасию Роман, которая получает ежемесячно 7504 гривен — должностной оклад (5 003) и 50% надбавки за интенсивность труда.
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