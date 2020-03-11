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11 марта 2020, 15:33 8

Надбавка за интенсивность: сколько получает главная по счастью в Херсоне

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11 марта 2020, 15:33 8
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За свою работу в Службе счастья Херсонской ОГА руководитель Весна Карпук получает 17,6 тысяч гривен
Фото: Facebook страница Весны Карпук
За свою работу в Службе счастья Херсонской ОГА руководитель Весна Карпук получает 17,6 тысяч гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Kherson.life.

Кроме зарплаты, начальнице Службы счастья Херсонской ОГА доплачивают за интенсивность труда.

Стоит напомнить, что в Херсонской ОГА с 24 октября 2019 года появилось управления счастья и улучшения качества жизни. В начале февраля Весну Карпук назначили на должность руководителя Службы счастья.

Месячная заработная плата главы Службы счастья Херсонской областной госадминистрации составляет 17,6 тысяч гривен.

В ответе на запрос в Херсонской ОГА сообщили, что должностной оклад Весны Карпук составляет 8 800 гривен. Ещё 8 800 она получает в качестве надбавки за интенсивность труда.

Стоит отметить, что в интервью газете "Вести" от 14 февраля Весна Карпук рассказала, что оказалась от высокооплачиваемой работы ради новой должности.

По информации местных СМИ, 32-летняя коренная херсонка Весна Карпук окончила Херсонский государственный университет по двум специальностям — "филолог" и "экономист". Кроме того, семь лет была директором в ООО "Пул энд Беа Украина" (руководила магазином по продаже одежды), а также непродолжительное время трудилась в автосалоне.

У нее отсутсвует образование по социологии, хотя Служба должна проводить социологические опросы о качестве жизни граждан. Данные будут передавать профильным департаментам для "устранения недочетов". Пока о результатах работы нового управления ничего не известно, а из ближайших планов озвучена высадка 200 деревьев.

"Все скоро о них (планахах - ред.) узнают, и я уверена, что отношение к Службе счастья изменится. 20 марта — Международный день счастья, и мы собираемся реализовать проект по высадке 200 тысяч деревьев. Кроме того, планируем создать контент из хороших новостей, которых сейчас очень не хватает. Херсонцы должны знать о хороших людях и хороших поступках", — подчеркнула в одном из интервью Весна Карпук.

Стоит отметить, что Служба счастья имеет и ведущего консультанта — Анастасию Роман, которая получает ежемесячно 7504 гривен — должностной оклад (5 003) и 50% надбавки за интенсивность труда.


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