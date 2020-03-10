Звільнений за "відверті танці" чиновник Херсонської ОДА готовий дати свідчення проти губернатора

Звільнений після скандалу з виступом гурту "Степ" керівник апарату Херсонської ОДА Володимир Клюцевський має намір поновитися на посаді

Фото: Антагонист

Звільнений після скандалу з виступом гурту "Степ" керівник апарату Херсонської ОДА Володимир Клюцевський має намір поновитися на посаді

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