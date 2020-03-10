11:36  10 березня
У ВООЗ розказали, скільки потрібно часу на одужання від коронавірусу
15:17  10 березня
Справа Зеленського: суд обрав Федині запобіжний захід
14:06  10 березня
Справа МН17: адвокати підозрюваного росіянина не знають, хто їм платить
UA | RU
UA | RU
10 березня 2020, 12:03 18

Звільнений за "відверті танці" чиновник Херсонської ОДА готовий дати свідчення проти губернатора

Читайте также
на русском языке
10 березня 2020, 12:03 18
Читайте также на русском языке
Звільнений після скандалу з виступом гурту "Степ" керівник апарату Херсонської ОДА Володимир Клюцевський має намір поновитися на посаді
Фото: Антагонист
Звільнений після скандалу з виступом гурту "Степ" керівник апарату Херсонської ОДА Володимир Клюцевський має намір поновитися на посаді

Про це повідомляє телеграм канал "Антагоніст", передає RegioNews

Наголошується, що Клюцевський має намір співпрацювати з Державним бюро розслідувань і надати свідчення правоохоронцям щодо незаконних розпоряджень голови обладміністрації Юрія Гусєва.

"Тільки но нам стало відомо, Клюцевський заявив що поновиться на своїй посаді і готовий співпрацювати з ДБР і дати свідчення щодо незаконних розпоряджень губернатора Гусєва", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, про звільнення Володимира Клюцевського з посади керівника апарату ОДА заявив Юрій Гусєв під час селекторної наради. Передувало такому рішенню службове розслідування після скандалу з виступом гурту "Степ" 6 березня в сесійній залі облради.


Херсонська ОДА 8 березня
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
10 березня 2020, 13:18
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
03 березня 2020, 11:33
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Останні Популярні
Сергій Куюн
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Всі блоги »
Служили два товариша. Чи виторгує мер Кропивницького бренд "Слуги народу"
09 березня 2020, 19:26
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »