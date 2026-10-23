Російського суддю підозрюють у воєнному злочині через вирок захиснику Маріуполя

Фото: Офіс Генерального прокурора

Судді Південного окружного військового суду РФ повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни через незаконне засудження українського військовополоненого, захисника Маріуполя, до 19 років позбавлення волі

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За матеріалами слідства, у травні 2022 року військовослужбовець окремого загону спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України обороняв Маріуполь, де потрапив у російський полон.

У лютому 2026 року російський суддя виніс йому вирок — 19 років позбавлення волі. Фактично українського військовослужбовця покарали за виконання військового обов’язку та участь у бойових діях проти російських збройних сил.

В Офісі Генерального прокурора наголошують, що Росія використовує кримінальне переслідування українських військовополонених як інструмент репресій, прирівнюючи їхню участь у бойових діях до терористичної діяльності.

Міжнародне гуманітарне право забороняє притягати військовополонених до кримінальної відповідальності лише за правомірну участь у бойових діях. За оцінкою слідства, ухваливши такий вирок, російський суддя також порушив положення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора судді повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни — за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.