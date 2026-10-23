Ринок чекає, що НБУ зробить наступного тижня зі своєю ставкою

Ринки лишаються нервовими

Ринки лишаються нервовими

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Причому якщо американський ринок поки просто хитається, то ринки країн Азії останні тижні летять в якусь прірву. І причини цих нервів легко розгледіти у зростання ставок на дефолт, чи ймовірності дефолту, компаній, що навипускали облігацій для фінансування революції штучного інтелекту. В принципі це логічно. Штучний інтелект, як і будь-який технологічний прорив, потребує жертву. І приносять цю жертву зазвичай у вигляді грошей, що самі приносяться під тиском жадібності. Альтернатива жадібності тут – страх, і цей метод проривної індустріалізації демонстрував Радянський Союз, наздоганяючи весь світ. Але цей метод набагато менш приємний. А жадібність змушує людей самих нести гроші. І потім світ йде вперед. І всі вже забули, хто прокладав всі ці кабелі по світу, що забезпечили інтернет революцію. Згадуючи про них тільки тоді, коли якийсь російський корабель перерізає черговий кабель. А інтернет існує. Тому не дивно, що ймовірність дефолту деяких техногігантів вже оцінюється у 25%. І це мова про величезні компанії, капіталізація яких роздулась за останні роки. CDS Oracle вказує на ймовірність дефолта у 23%, Broadcom в 12%, а Nvidia – 8%.

І мова про найбільшу корпорацію в новітній історії. Тому не дивно, що день оптимізму імені штучного інтелекту змінюється днем песимізму і страху з питань штучного інтелекту. І не дивно, що азіати переживають найбільше. На тлі революції штучного інтелекту значно підстрибнув експорт з азійських країн. Всі ці напівпровідники і інші технологічні штучки. По даним на вересень експорт Південної Кореї виріс на 83,5% за рік, чого не було взагалі ніколи. Експорт Сінгапура зріс на 46,2%, Малайзії – 45,5%, Тайвань – 41%, В’єтнам – 39%. І на цьому тлі дітьми виглядають Китай, з його зростанням на 25% і Японія – 19%. Дітьми, якщо не думати про розмір цього експорту і базу, з якої вона зростає.

Але американський ринок поки тільки хитається. Спочатку був оптимізм. І породив його Маск, який, в принципі, давно вже вважає себе Богом. Фінансова звітність SpaceX вийшла краще очікувань. Демонструючи, що за минулі періоди прибутковість компанії зростала швидше, маючи базу у вигляді доходів від Starlink і активний приріст сегменту штучного інтелекту.

Звісно, це мова про попередні періоди, коли Маск ще не почав відключати Starlink в Україні, викликаючи значне занепокоєння в своїх європейських клієнтів. В результаті, вартість акцій компанії виросла на 15% за один день, затвердивши за Маском статус трильйонера. І він вирішив кувати залізо поки гаряче. В принципі, Ілону Маску давно не дає спокою слава чи то Хеопса чи то Медофа і він розбудовує, можливо, найвеличнішу піраміду у світі. Запустивши у політ свою Теслу, цього разу не в космосі, а фізично на Землі, демонструючи прекрасну і абсолютно непотрібну функцію, зробив ефектне шоу. Ще трошки наблизивши себе в своїй уяві до марвеловської Залізної людини. І потім заявив, що чому б не об’єднати одну дуже роздуту в капіталізації компанію (Tesla) з іншою дуже роздутою в капіталізації компанію (SpaceX). Все ж таки хтось має лопнути цю величну бульбашку. На додачу пообіцявши кожній дитині США по акції SpaceX. Це не буде коштувати Маску дуже дорого, подарунок оцінюється десь у 10 млрд доларів. Зате піар вийде хороший. Тим більше, знаючи тягу Маска до власного розмноження, не виключено, що він просто не хоче лишати свою потенційну дитину без спадку.

А потім знов настав час занепокоєння. Що вилилось у падіння в четвер, коли технологічний Nasdaq втратив майже 2,5%. В результаті індекс S&P500 відкривається у п’ятницю на позначці 7663 пункти, що на 110 пунктів нище, ніж тиждень тому. Це ще навряд чи підходить під категорію "Почалось", але з переляку інвестори побігли ховатись у американські державні облігацій, повернувши дохідність 10-ти річних казначейських забов’язань нижче 5%. Тримаються ринки так високо, а вони все ж таки недалеко від історичних максимумів, досі тільки завдяки технологічним компаніям. В інших секторах все дуже не дуже. Для прикладу, акції банків йдуть на 7-й поспіль тиждень зниження. Чого не було з часів 2008 року. Додається до тиску на ринки, звісно, і дорога нафта. Причому що потік нафти з Перської Затоки вже перевищив рівень початку року. Але й невизначеність вища. В тому числі від дій Трампа. Або в першу чергу від його дій.

А тут ще й нафтові резерви США опустились до найнижчого рівня з 1982 року. В результаті барель бренту в п’ятницю зранку впевнено тримається вище 110 доларів. Підживлюючи інфляцію по всьому світу, яка в свою чергу живить популістів і ліві протести. На фоні бєдламу у Парижі продовжує зростати вартість французького боргу, де дохідність 10-и річних облігацій впритул наблизилась до 5%. Натякаючи, що вирішити запити протестуючих на додаткові соціальні витрати за рахунок боргу не дуже вдала ідея. І щось підказує, що поточний рівень перерозподілу ВВП через бюджет, а це 57%, і так вже виглядає завеликим. Деякі групи, що доєднались до цього протесту, звісно, практикували інші способи покращити свій фінансовий стан, що вже коштувало страховим компанія 1,2 млрд євро. Проте навряд чи цей метод є універсальним для всього пролетаріату. Але звертає на себе увагу той факт, що рівень пролетарської ненависті якось корелює із наявності поблизу центрів моди і магазинів із дорогими сумочками. І на цих вихідних постраждали Париж і Мілан, столиці моди і гламуру. Мелоні, не без задоволення, навіть ввела війська у Мілан. Хоч кудись.

А український сегмент єврооблігацій також був волатильним. Проте в Україні мало кого хвилює проблема штучного інтелекту. Хіба що він допомагає вбити більше росіян. Тут скоріш мова йшла про відсутність будь-якого інтелекту, штучного чи природнього. Бо на ринок спочатку тиснули заяви відомого гуманіста Трампа. А потім допомагали відновлюватись перемовини з відомим гуманістом Путіним, що все ж таки стартували. В результаті, за останній тиждень українські суверенні єврооблігації підросли десь на один пункт, відігравши на оптимізмі кінця тижня песимізм понеділка-вівторка. Більш жваво на зміну риторики росіян, яку можна було розгледіти під лупою позитивного мислення і звички видавати бажане за дійсне, реагували акції Київстара на американській біржі.

За день торгів у четвер вартість компанії там підскочила на 9%, наче Маск вирішив доєднати її до своєї величної піраміди. І хоча Київстар давно намагається дружити із SpaceX причиною все ж стали трошки інше. З першого дня торгів акції Київстару сприймаються спекулянтами як індикатор наближення миру. І як тільки ймовірність досягнення домовленості зростає, або Трамп дуже переконливо про це каже, то спекулянти починають купляти. Як тільки стає ясно, що до миру дуже далеко, йдуть розпродажі. А от де цього тижня стались справжні розпродажі з українськими акціями, так це Варшавська Фондова біржа. На цьому тижні здалось, що польські фермери захопили біржу. Бо важко знайти інше пояснення для раптового різкого падіння вартості акцій українських аграрних компаній, флагманом якого стала Астарта. Що тільки за один день торгів втратила 20% капіталізації.

У відсутності логічних пояснень все впирається в людський фактор. А саме той, що якась відповідальна за управління чужими активами людина нарешті прочитала новини і побачила, що у українських аграріїв проблема з експортом. І вирішила продати. А от іншої людина, що залюбки б купила, не знайшлось. В результаті довелось навіть зупиняти торги на деякий час. Щоб якась інша людина не вийшла з високого поверху. Благо, у Варшаві тепер багато хмарочосів. Причому вони, на відміну від Києва, групуються у одному районі. А в сегменті корпоративних єврооблігацій завершила свою реструктуризацію Укренерго. І тепер всі працівники компанії зможуть присвячувати себе боротьбою не з жадібними хедж фондами, а з наслідками російських ударів. Які, звісно, продовжуються, незважаючи на будь-які перемовини. А гривня лишається стабільною. Хоча цього тижня НБУ вже не повернув курс з рівня "трохи вище 45,0" на рівень "трохи нижче 45". Певно, регулятор був чимось зайнятий. Чи прийняв рішення, що досі боятися і треба зробити як з пластирем, який треба один раз відірвати і закінчити боятись. В результаті ранок п’ятниці курс гривні на міжбанку починає на рівні 45,17 гривень за долар. І звісно слоном в кімнаті із валютними трейдерами став візит НАБУ до голови НБУ. Причому цього разу абревіатура НАБУ не означала асоціацію банків України. Проте поки що на стабільність валютного ринку цей візит ніяк не вплинув, а інституційна незалежність НБУ поки не поставлена під питання, що якраз і є критичним для ринку. І ринок чекає, що НБУ зробить наступного тижня зі своєю ставкою. І тут ймовірність як зустріти динозавра на вулиці Києва, 50 на 50. Або зустрінеш, або ні. От і ринок розділився майже навпіл серед тих, хто вважає, що НБУ підніме відразу і тими, хто чекає ставку на поточному рівні.