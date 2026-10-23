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23 жовтня 2026, 20:56

У Слов’янську та Краматорську викрили агентів ГРУ: один отримав 15 років, інший — 10

23 жовтня 2026, 20:56
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Фото: СБУ
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Двох агентів російської воєнної розвідки, які коригували російські удари по Слов’янську та збирали дані про позиції українських військових у Краматорську, засудили до 15 і 10 років ув’язнення. Служба безпеки України викрила їх у вересні 2025 року

Про це повідомила Служба безпеки України, передає RegioNews.

За даними слідства, одним із засуджених є мешканець Слов’янська, завербований російською воєнною розвідкою. Він передавав координати для ударів російськими авіабомбами та реактивною артилерією по прифронтовому місту.

Щоб приховати свою діяльність, перед виходом на завдання чоловік одягав тактичну форму та видавав себе за військовослужбовця Збройних сил України.

Другий засуджений — житель Краматорська, якого російські спецслужби залучили до співпраці через знайомого, який воює на східному фронті у складі збройних угруповань РФ.

За вказівками зв’язкового чоловік обходив Краматорськ та його околиці, відстежуючи й передаючи російській стороні геолокації блокпостів і маршрути руху мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Контррозвідники СБУ задокументували діяльність обох агентів і затримали їх за місцями проживання. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони та ноутбуки з доказами співпраці з російською воєнною розвідкою.

Суд визнав чоловіків винними в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану.

Одного з агентів засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Другий, з урахуванням співпраці зі слідством, отримав 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ затримала на Дніпропетровщині жінку, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Вона збирала інформацію про оборонні підприємства та громадські організації, які постачають спорядження українським військовим, для коригування російських ракетно-дронових атак.

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СБУ Краматорськ ГРУ Слов`янськ агенти РФ
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