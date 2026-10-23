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23 жовтня 2026, 18:58

Росіяни атакували цивільну та промислову інфраструктуру Одещини: є постраждалі

23 жовтня 2026, 18:58
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Фото: ДСНС
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На Одещині рятувальники ліквідували наслідки російських ударів по цивільній та промисловій інфраструктурі. Внаслідок атак виникла масштабна пожежа на території бази відпочинку, також пошкоджено адміністративну будівлю та виробничо-складське приміщення підприємства

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

На території бази відпочинку спалахнула масштабна пожежа. Роботу рятувальників ускладнювали повітряні тривоги та повторна атака по місцю проведення робіт.

Під час повітряної загрози надзвичайники перебували в безпечному місці. Ніхто з них не постраждав.

За попередніми даними, на території бази відпочинку травмувалася одна людина.

За іншою адресою внаслідок влучання частково зруйновано дах триповерхової адміністративної будівлі та виробничо-складського приміщення підприємства. Там постраждали щонайменше двоє людей.

До ліквідації наслідків російських атак залучили 50 рятувальників.

Нагадаємо, що вдень 23 жовтня росіяни атакували Сумську область. Внаслідок атаки постраждав житловий будинок.

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