Росіяни атакували цивільну та промислову інфраструктуру Одещини: є постраждалі

Фото: ДСНС

На Одещині рятувальники ліквідували наслідки російських ударів по цивільній та промисловій інфраструктурі. Внаслідок атак виникла масштабна пожежа на території бази відпочинку, також пошкоджено адміністративну будівлю та виробничо-складське приміщення підприємства

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews .

На території бази відпочинку спалахнула масштабна пожежа. Роботу рятувальників ускладнювали повітряні тривоги та повторна атака по місцю проведення робіт.

Під час повітряної загрози надзвичайники перебували в безпечному місці. Ніхто з них не постраждав.

За попередніми даними, на території бази відпочинку травмувалася одна людина.

За іншою адресою внаслідок влучання частково зруйновано дах триповерхової адміністративної будівлі та виробничо-складського приміщення підприємства. Там постраждали щонайменше двоє людей.

До ліквідації наслідків російських атак залучили 50 рятувальників.

Нагадаємо, що вдень 23 жовтня росіяни атакували Сумську область. Внаслідок атаки постраждав житловий будинок.