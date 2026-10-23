На Прикарпатті чоловік вбив співмешканку та намагався спалити тіло

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

До поліції звернулась 46-річна місцева жителька. Вона розповіла, що в будинку її матері, де її брат жив зі співмешканкою знайшли тіло жінки.

Як з'ясували правоохоронці, між співмешканцями під час застілля з алкоголем сталась сварка. 46-річний чоловік вдарив жінку ножем, а потім намагався підпалити її тіло.

"Слідчі затримали чоловіка в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі 14-річний хлопець жорстоко вбив біля банкомата матір двох малолітніх дітей. Мотив убивства не пов'язаний із заволодінням майном чи пограбуванням.