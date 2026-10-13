Удар по Харькову: из-под завалов деблокировали тела еще двух погибших

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В Харькове продолжаются поисково-спасательные работы после российских обстрелов накануне. К сожалению, количество жертв возросло

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА, передает RegioNews.

По словам Олега Синегубова , количество жертв в результате российского удара в Холодногорском районе возросло до четырех человек. В ходе поисково-спасательных работ было обнаружено тело еще одного погибшего человека.

Как рассказал местный житель в комментарии "Радио Свобода", его и жену спасло то, что они купали сына. Однако его теща, которая была в спальне, к сожалению, не выжила.

Напомним, также утром 13 октября россияне ударили по учебному заведению в Ровно. На месте работают экстренные службы.