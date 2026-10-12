Росіяни атакували Глухів на Сумщині: попередньо, травмовані двоє людей

Фото: ДСНС

Російські війська завдали ударів по місту Глухів Сумської області. Попередньо, травмувалися двоє людей. Унаслідок атаки пошкоджені приватні домоволодіння та нежитлове приміщення, виникли пожежі

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews .

Рятувальники одночасно працювали на двох локаціях. Через пожежі існувала загроза подальшого поширення вогню.

Через загрозу повторних російських атак фахівці ДСНС тимчасово призупиняли роботи та відходили в безпечне місце. Наразі всі осередки горіння ліквідовані.

Нагадаємо, що у селищі Черкаське Донецької області внаслідок російського обстрілу загинули троє людей, серед них 13-річна дівчина. Ще четверо людей дістали поранення. Під удар потрапила одна родина.