Росіяни атакували Глухів на Сумщині: попередньо, травмовані двоє людей
Російські війська завдали ударів по місту Глухів Сумської області. Попередньо, травмувалися двоє людей. Унаслідок атаки пошкоджені приватні домоволодіння та нежитлове приміщення, виникли пожежі
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
Рятувальники одночасно працювали на двох локаціях. Через пожежі існувала загроза подальшого поширення вогню.
Через загрозу повторних російських атак фахівці ДСНС тимчасово призупиняли роботи та відходили в безпечне місце. Наразі всі осередки горіння ліквідовані.
Нагадаємо, що у селищі Черкаське Донецької області внаслідок російського обстрілу загинули троє людей, серед них 13-річна дівчина. Ще четверо людей дістали поранення. Під удар потрапила одна родина.
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