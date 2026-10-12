Росіяни вдарили по ще одній багатоповерхівці у Харкові: є постраждалі
Російські війська завдали ще одного удару по Київському району Харкова. Зафіксовано влучання у багатоповерхівку
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Попередньо, внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей: жінки віком 43 і 71 років, а також 16-річна дівчина.
За словами мера Харкова Ігоря Терехова, кількість постраждалих після влучання "Шахеда" в інший будинок зросла до 12.
Зазначається, що усі постраждалі отримали медичну допомогу, госпіталізації не потребували.
На місцях "прильотів" наразі працюють усі профільні служби. ДСНС усувають наслідки ударів, правоохоронці фіксують пошкодження. Також чергують бригади медиків.
Нагадаємо, зранку 12 жовтня російські війська атакують безпілотниками Київський район Харкова. Один із БпЛА влучив у багатоповерхівку.