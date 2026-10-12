Фото: ОВА

Российские войска нанесли еще один удар по Киевскому району Харькова. Зафиксировано попадание в многоэтажку

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Предварительно, в результате вражеской атаки пострадали три человека: женщины в возрасте 43 и 71 года, а также 16-летняя девушка.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, количество пострадавших после попадания "Шахеда" в другой дом выросло до 12.

Отмечается, что все пострадавшие получили медицинскую помощь, в госпитализации не нуждались.

На местах "прилетов" работают все профильные службы. ГСЧС устраняют последствия ударов, правоохранители фиксируют повреждения. Также дежурят бригады медиков.

Напомним, утром 12 октября российские войска атакуют беспилотниками Киевский район Харькова. Один из БпЛА попал в многоэтажку.