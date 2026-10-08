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08 октября 2026, 12:25

В Харьковской области спасатели достали из-под завалов 75-летнюю женщину

08 октября 2026, 12:25
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Фото: ГСЧС Харьковщины
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В Харьковской области спасатели достали из-под завалов 75-летнюю женщину, дом которой разрушил российский реактивный дрон

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Атака произошла 7 октября поздно вечером в селе Добренька Берестинского района. В результате удара дом женщины был разрушен.

Потерпевшую достали из-под завалов. Она получила легкие травмы, однако от госпитализации отказалась.

На месте происшествия работали оперативные подразделения ГСЧС, пожарные местной пожарной команды и офицер-спасатель общины.

По данным ОВА, за прошедшие сутки вражеские удары получили Харьков и 11 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали 4 человека.

Напомним, в четверг, 8 октября, в Краматорске Донецкой области российские войска ударили по рейсовому автобусу. В результате атаки погибли 12 человек, еще 14 получили ранения.

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