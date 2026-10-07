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07 жовтня 2026, 08:52

Ракети та понад 160 дронів: РФ атакувала Харківщину, є постраждалі

07 жовтня 2026, 08:52
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 11 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Біля села Плоске Великобурлуцької громади поранення отримав 64-річний чоловік. У селі Грушине Златопільської громади постраждала 52-річна жінка.

За даними ОВА, російські війська застосовували різні види озброєння: чотири ракети, два БпЛА типу "Герань-2", один дрон типу "Молнія", два FPV-дрони та 155 безпілотників, тип яких встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області:

  • У Богодухівському районі пошкоджено два приватні будинки, автомобіль та два магазини.
  • У Куп’янському районі пошкоджені автомобіль і два приватні будинки.
  • В Ізюмському районі зазнали пошкоджень складське приміщення та залізнична інфраструктура.
  • У Харківському районі пошкоджено приватний будинок.
  • На Лозівщині пошкоджені складські приміщення, автомобіль, магазин, електромережі та цивільне підприємство.
  • У Чугуївському районі пошкоджено гаражний бокс і дачний будинок.
  • У Берестинському районі пошкоджено складське приміщення.

Нагадаємо, російські військові протягом 6 жовтня понад 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів та ударів дронами 11 людей отримали поранення.

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