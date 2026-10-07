Ракеты и более 160 дронов: РФ атаковала Харьковщину, есть пострадавшие
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 11 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов пострадали два человека
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Возле села Плоское Великобурлукской общины ранения получил 64-летний мужчина. В селе Грушино Златопольской общины пострадала 52-летняя женщина.
По данным ОВА, российские войска применяли различные виды вооружения: четыре ракеты, два БпЛА типа "Герань-2", один дрон типа "Молния", два FPV-дрона и 155 беспилотников, тип которых устанавливается.
В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области:
- В Богодуховском районе повреждены два частных дома, автомобиль и два магазина.
- В Купянском районе повреждены автомобиль и два частных дома.
- В Изюмском районе получили повреждения складское помещение и железнодорожная инфраструктура.
- В Харьковском районе поврежден частный дом.
- На Лозовщине повреждены складские помещения, автомобиль, магазин, электросети и гражданское предприятие.
- В Чугуевском районе поврежден гаражный бокс и дачный дом.
- В Берестинском районе повреждено складское помещение.
Напомним, российские военные в течение 6 октября более 50 раз атаковали три района Днепропетровской области. В результате обстрелов и ударов дронами 11 человек получили ранения.