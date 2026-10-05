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05 жовтня 2026, 09:13

Росіяни атакували Харківщину: одна людина загинула, 12 постраждали

05 жовтня 2026, 09:13
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та ще 10 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 12 постраждали

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у Харкові загинув 42-річний чоловік. Поранень зазнали п'ятеро людей: жінки віком 28, 39 та 53 роки, а також чоловіки 28 і 43 років. Ще один 41-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес.

У Золочеві поранені 62-річна жінка та 45-річний чоловік. В Ізюмі травм зазнали чоловіки віком 58 і 75 років. У Боровій поранені 65-річний чоловік та 71-річна жінка.

Крім того, медики надали допомогу 56-річному чоловікові, який дістав поранення 3 жовтня в Руській Лозовій Дергачівської громади.

Харків російські війська атакували ракетами та безпілотниками. Під ударами опинилися Шевченківський, Київський та Індустріальний райони міста.

Загалом по області ворог застосував три ракети, одну РСЗВ, сім БпЛА типу "Герань-2", два дрони "Молнія", дев'ять FPV-дронів та 136 безпілотників, тип яких наразі встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури:

  • У Харкові пошкоджено навчальний заклад, шість автомобілів, п'ять багатоквартирних будинків, нежитлову будівлю, кафе та адміністративну будівлю.
  • У Богодухівському районі пошкоджено автомобіль, автомобіль екстреної медичної допомоги в Золочеві, АЗС у Гавришах та приватний будинок у Цапівці.
  • В Ізюмському районі пошкоджено теплиці в Балаклії, 15 приватних будинків в Ізюмі та автомобіль у Боровій.
  • У Харківському районі пошкоджені автомобіль і магазин у Дергачах, а в Чугуївському районі – приватний будинок у Шестаковому.

Нагадаємо, в ніч на 5 жовтня РФ атакувала Україну 205 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

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