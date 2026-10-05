Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 5 жовтня РФ атакувала Україну 205 ударними БпЛА типу Shahed (49 із них – реактивні), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 172 російські безпілотники.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, вночі 5 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Індустріальному району Харкова. Одна людина загинула, ще шестеро постраждали.