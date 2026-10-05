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Російські війська продовжують атакувати Київщину. За останню добу під ударами були Фастівський і Броварський райони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську ОВА.

У Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджені три приватні будинки, дві господарчі будівлі, теплиця та легковий автомобіль.

У Броварському районі пошкоджені автомобіль, гараж і паркан.

На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, вночі 5 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Індустріальному району Харкова. Одна людина загинула, ще шестеро постраждали.