18:06  04 октября
Смертельное ДТП в Прикарпатье: 27-летний водитель ВАЗ погиб на месте
07:39  05 октября
Под Киевом водитель Ford напал на патрульных с саперной лопатой
08:45  05 октября
В Днепропетровской области 19-летний водитель авто сбил четырех подростков
UA | RU
UA | RU
05 октября 2026, 09:13

Россияне атаковали Харьковщину: один человек погиб, 12 пострадали

05 октября 2026, 09:13
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов один человек погиб, еще 12 пострадали

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в Харькове погиб 42-летний мужчина. Ранения получили пять человек: женщины в возрасте 28, 39 и 53 года, а также мужчины 28 и 43 лет. Еще один 41-летний мужчина получил острую реакцию на стресс.

В Золочеве ранены 62-летняя женщина и 45-летний мужчина. В Изюме травмы получили мужчины в возрасте 58 и 75 лет. В Боровой ранены 65-летний мужчина и 71-летняя женщина.

Кроме того, медики оказали помощь 56-летнему мужчине, который получил ранение 3 октября в Русской Лозовой Дергачевской общине.

Харьков российские войска атаковали ракетами и беспилотниками. Под ударами попали Шевченковский, Киевский и Индустриальный районы города.

В целом по области враг применил три ракеты, одну РСЗО, семь БпЛА типа "Герань-2", два дрона "Молния", девять FPV-дронов и 136 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры:

  • В Харькове повреждено учебное заведение, шесть автомобилей, пять многоквартирных домов, нежилое здание, кафе и административное здание.
  • В Богодуховском районе поврежден автомобиль, автомобиль экстренной медицинской помощи в Золочеве, АЗС в Гавришах и частный дом в Цаповке.
  • В Изюмском районе повреждены теплицы в Балаклее, 15 частных домов в Изюме и автомобиль в Боровой.
  • В Харьковском районе повреждены автомобиль и магазин в Дергачах, а в Чугуевском районе – частный дом в Шестакове.

Напомним, в ночь на 5 октября РФ атаковала Украину 205 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область война обстрелы пострадавшие
Удары по Киевщине: в двух районах повреждены дома и автомобили
05 октября 2026, 08:54
РФ ударила "Бандеролями" по Николаеву: повреждены склады и автомобили, есть пострадавший
05 октября 2026, 08:51
В Сумской области из-за российских обстрелов погиб один человек, 27 – пострадали
05 октября 2026, 08:31
Все новости »
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
Шесть областей Украины частично остались без света
05 октября 2026, 10:11
В Днепропетровской области военные ТЦК попали в ДТП
05 октября 2026, 09:57
"Ника" против реактивных "шахедов": Зеленский рассказал о новой ракете
05 октября 2026, 09:50
На Сумщине ночью в результате ударов дронов произошли пожары
05 октября 2026, 09:43
В Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажки
05 октября 2026, 09:29
В Одессе из-за аварии без света остались три района
05 октября 2026, 09:28
Оккупанты продвинулись на Запорожье – DeepState
05 октября 2026, 09:07
Удары по Киевщине: в двух районах повреждены дома и автомобили
05 октября 2026, 08:54
РФ ударила "Бандеролями" по Николаеву: повреждены склады и автомобили, есть пострадавший
05 октября 2026, 08:51
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Все публикации »
Валерий Чалый
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »