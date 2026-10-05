Россияне атаковали Харьковщину: один человек погиб, 12 пострадали

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов один человек погиб, еще 12 пострадали

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в Харькове погиб 42-летний мужчина. Ранения получили пять человек: женщины в возрасте 28, 39 и 53 года, а также мужчины 28 и 43 лет. Еще один 41-летний мужчина получил острую реакцию на стресс.

В Золочеве ранены 62-летняя женщина и 45-летний мужчина. В Изюме травмы получили мужчины в возрасте 58 и 75 лет. В Боровой ранены 65-летний мужчина и 71-летняя женщина.

Кроме того, медики оказали помощь 56-летнему мужчине, который получил ранение 3 октября в Русской Лозовой Дергачевской общине.

Харьков российские войска атаковали ракетами и беспилотниками. Под ударами попали Шевченковский, Киевский и Индустриальный районы города.

В целом по области враг применил три ракеты, одну РСЗО, семь БпЛА типа "Герань-2", два дрона "Молния", девять FPV-дронов и 136 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры:

В Харькове повреждено учебное заведение, шесть автомобилей, пять многоквартирных домов, нежилое здание, кафе и административное здание.

повреждено учебное заведение, шесть автомобилей, пять многоквартирных домов, нежилое здание, кафе и административное здание. В Богодуховском районе поврежден автомобиль, автомобиль экстренной медицинской помощи в Золочеве, АЗС в Гавришах и частный дом в Цаповке.

поврежден автомобиль, автомобиль экстренной медицинской помощи в Золочеве, АЗС в Гавришах и частный дом в Цаповке. В Изюмском районе повреждены теплицы в Балаклее, 15 частных домов в Изюме и автомобиль в Боровой.

повреждены теплицы в Балаклее, 15 частных домов в Изюме и автомобиль в Боровой. В Харьковском районе повреждены автомобиль и магазин в Дергачах, а в Чугуевском районе – частный дом в Шестакове.

Напомним, в ночь на 5 октября РФ атаковала Украину 205 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.