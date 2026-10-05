РФ ударила "Бандеролями" по Миколаєву: пошкоджені склади й автівки, є постраждалий

Ілюстративне фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаєві внаслідок російської атаки постраждав 58-річний чоловік. Медичну допомогу йому надали на місці. Лікування він продовжить амбулаторно

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає RegioNews.

За його словами, минулої доби російські війська атакували область ударними безпілотниками типу Shahed. У Миколаєві пошкоджено складські приміщення та три автомобілі.

Крім того, вдень російські військові застосували FPV-дрони проти Галицинівської та Куцурубської громад Миколаївського району. За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 5 жовтня РФ атакувала Україну 205 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.