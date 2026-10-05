Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді внаслідок ударів БпЛА загинув 52-річний чоловік, ще один 29-річний чоловік дістав поранення. Крім того, через влучання ворожих авіабомб травми отримав 21 мирний житель, зокрема однорічна дитина, жінки віком від 25 до 98 років та чоловіки віком від 29 до 79 років.

У Свеській громаді через влучання безпілотника постраждали 59-річна жінка та 62-річний чоловік.

У Великописарівській громаді внаслідок вибуху БпЛА травмований 70-річний чоловік.

У Шосткинській громаді ворожий дрон влучив в автомобіль, постраждала 57-річна жінка.

У Середино-Будській громаді через влучання безпілотника в житловий будинок травмований 58-річний чоловік.

Нагадаємо, вночі 5 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Індустріальному району Харкова. Одна людина загинула, ще шестеро постраждали.