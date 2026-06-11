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11 червня 2026, 22:55

На Прикарпатті неповнолітня виявилась агенткою росіян

11 червня 2026, 22:55
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Фото з відкритих джерел
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Івано-Франківський міський суд визнав місцеву жительку винною у державній зраді. Відомо, що це неповнолітня дівчина

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У серпні минулого року в Telegram співробітник морського центру ССО ГРУ ЗС РФ завербував неповнолітню дівчину з Івано-Франкіської області. Вона погодилась на співпрацю. Для першого завдання вона робила фото і відео Бурштинської ТЕС і отримала близько 1500 гривень на власну банківську карту.

Згодом дівчина фіксувала трансформаторну підстанцію в Івано-Франківську і їй заплатили 2600 гривень, за зйомку ще одного обʼєкта — 2800 гривень. Також вона фіксувала на камеру аеропорт і готель, у якому проживали військові.

Вона визнала провину та пішла на угоду. Суд призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Харківщині затримали агента російських спецслужб. Ним виявився 16-річний учень місцевої школи, який коригував удари окупантів по Чугуївському та Лозівському районах області.

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