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24 червня 2026, 14:10

На Полтавщині підліток на замовлення підпалив джип: вирок суду

24 червня 2026, 14:10
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Полтавському районі винесли вирок неповнолітньому уродженцю Дніпропетровської області, який за вказівкою куратора з месенджера Telegram підпалив автомобіль Hyundai Tucson

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина" з посиланям на вирок суду, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався наприкінці 2025 року.

Невідомий користувач у Telegram запропонував юнаку грошову винагороду за підпал автомобіля. Підліток погодився та 4 грудня прийшов на автостоянку в селі Божківське Новоселівської громади, де був припаркований Hyundai Tucson 2007 року випуску.

За даними суду, хлопець заздалегідь підготувався до злочину, використавши маскування та займисту суміш. Він підпалив автомобіль і зняв процес на відео для звіту замовнику. Внаслідок пожежі було пошкоджено транспортний засіб, зокрема моторний відсік і лакофарбове покриття.

Під час слідства неповнолітній повністю визнав провину та уклав угоду з прокурором. Також він відшкодував збитки потерпілій та перерахував 15 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України.

Суд врахував щире каяття, позитивні характеристики, участь у програмі відновного правосуддя та відсутність попередніх судимостей.

У результаті його визнано винним за ч. 2 ст. 194 КК України та призначено покарання у вигляді 2 років пробаційного нагляду із відповідними обов’язками.

Нагадаємо, у Києві хлопці заробляли на замовленнях для росіян. Двоє хлопців підпалили два авто, які належали військовим. За ці "завдання" їм обіцяли по півтори тисячі доларів. Однак обіцяної оплати вони так і не отримали.

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