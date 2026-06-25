Здавав координати артилерії та ППО: на Запоріжжі затримали російського агента

Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала ще одного коригувальника російських ударів по Запорізькій області. Ним виявився громадянин РФ, який проживав у прифронтовому населеному пункті та передавав ворогу дані про українські військові об’єкти

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб через проросійські коментарі в соціальних мережах. Після вербування він отримав завдання збирати інформацію про розташування Сил оборони України поблизу лінії фронту.

Зокрема, агент намагався встановити координати бойових позицій української артилерії на Запорізькому напрямку, а також виявити місця базування підрозділів протиповітряної оборони, які захищають Запоріжжя від повітряних атак.

Співробітники СБУ викрили зловмисника під час проведення ним розвідувальних дій. Після вжиття заходів для убезпечення військових об’єктів його затримали "на гарячому" поблизу одного з об’єктів Сил оборони.

Під час обшуку правоохоронці вилучили засоби зв’язку, через які фігурант підтримував контакт із представником російських спецслужб.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу – несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану.

Наразі він перебуває під вартою. У разі доведення вини чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з Нацполіцією запобігли резонансному теракту в Києві. У результаті спецоперації затримано двох агентів ФСБ, які готували підрив однієї з адміністративних будівель у центрі столиці.