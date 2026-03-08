Ворожі БпЛА атакували промислове підприємство в Миргородському районі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 8 березня російські безпілотники атакували одне з промислових підприємств у Миргородському районі Полтавської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

За його словами, внаслідок удару пошкоджене виробниче обладнання.

На місці працюють усі необхідні служби. Постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 8 березня російські війська атакували ударними БпЛА житловий сектор села Велика Бабка Чугуївського району. Виникла пожежа Коли рятувальники ДСНС прибули на місце, щоб допомогти людям, орог цілеспрямовано атакував дроном пожежний автомобіль. На щасвтя, надзвичайники не постраждали – на момент удару вони перебували в укритті.