Харків та район під масованим обстрілом РФ: постраждали 14 людей, серед них дитина

Фото: ДСНС Харківщини

Вночі 26 лютого внаслідок масованої атаки на Харків та Харківський район постраждали щонайменше 14 людей, серед них 7-річний хлопчик

Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

Зазначається, що під ворожі удари потрапили багатоповерхові житлові будинки, приватний сектор та інфраструктура міста.

"Є інформація про пряме влучання по житловій багатоповерхівці у Шевченківському районі. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється", – написав Терехов.

За його даними, через удари двох балістичних ракет та дронів типу "Шахед" по Київському та Шевченківському районах пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, обірвані дроти контактних мереж, перебито газопровід. У Слобідському районі на місці влучання виникла пожежа.

Синєгубов уточнив, що станом на 05:45 відомо про 14 постраждалих у Харкові та в селі Рай-Оленівка Харківського району. Серед потерпілих – 7-річний хлопчик.

За даними ДСНС, внаслідок обстрілів сталося два осередки займання. Горіли конструкції двох приватних житлових будинків у Салтівському районі, а також автомобіль та конструкції гаражу у Слобідському районі.

На місцях влучань працювали підрозділи ДСНС, у тому числі психологи, піротехнічні та медичні розрахунки.

Інформація щодо постраждалих і масштабу руйнувань уточнюється.

Як відомо, вночі 26 лютого у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників та балістики. У Києві, Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи.

Нагадаємо, на днях російський дрон влучив у будинок в Харкові. Під удар потрапив Новобоварський район міста. Тоді було пошкоджено дах приватного будинку. На щастя, ніхто не постраждав.

.