У Харкові зафіксували нову загрозу з боку російських військ
В середу, 25 лютого, у Харкові вперше зафіксували застосування російського FPV-дрона на оптоволокні
Як передає RegioNews, про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 25 лютого близько 15:00 військовослужбовці збройних сил РФ, порушуючи закони та звичаї війни, застосували FPV-дрон 13 дюймів на оптоволокні по території Київського району м. Харкова.
Він влучив у дерево.
У прокуратурі зазначили, що це перший зафіксований випадок застосування FPV-дрона на оптоволокні по Харкову від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Як повідомлялось, на днях російський дрон влучив у будинок в Харкові. Тоді було пошкоджено дах приватного будинку.
