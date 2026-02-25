У Харкові зафіксували нову загрозу з боку російських військ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В середу, 25 лютого, у Харкові вперше зафіксували застосування російського FPV-дрона на оптоволокні

Як передає RegioNews, про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 25 лютого близько 15:00 військовослужбовці збройних сил РФ, порушуючи закони та звичаї війни, застосували FPV-дрон 13 дюймів на оптоволокні по території Київського району м. Харкова.

Він влучив у дерево.

У прокуратурі зазначили, що це перший зафіксований випадок застосування FPV-дрона на оптоволокні по Харкову від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомлялось, на днях російський дрон влучив у будинок в Харкові. Тоді було пошкоджено дах приватного будинку.