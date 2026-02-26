Порушив ПДР і втік: у Чернігові водію оголосили підозру

Ілюстративне фото: Нацполіція

У Чернігові правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом опору працівникам Патрульної поліції. 37-річному містянину вже повідомлено про підозру

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що екіпаж патрульних зупинив водія легкового автомобіля за порушення Правил дорожнього руху. Під час спілкування з інспекторами чоловік почав чинити опір, після чого поїхав з місця зупинки у невідомому напрямку.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції спільно з патрульними встановили особу правопорушника.

Слідчий під процесуальним керівництвом прокуратури оголосив фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінальний кодекс України (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків).

Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Житомирській області правоохоронці повідомили про підозру чоовіку, який травмував правоохоронця. Інцидент стався 14 лютого на вулиці Європейській у Бердичеві. Йому загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.