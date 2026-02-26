08:17  26 лютого
Порушив ПДР і втік: у Чернігові водію оголосили підозру
00:55  26 лютого
Співак Віталій Козловський зізнався, які зараз стосунки із Кондратюком
21:55  25 лютого
В Одесі на світлофорах розікрали понад 20 мільйонів
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2026, 08:17

Порушив ПДР і втік: у Чернігові водію оголосили підозру

26 лютого 2026, 08:17
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Чернігові правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом опору працівникам Патрульної поліції. 37-річному містянину вже повідомлено про підозру

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що екіпаж патрульних зупинив водія легкового автомобіля за порушення Правил дорожнього руху. Під час спілкування з інспекторами чоловік почав чинити опір, після чого поїхав з місця зупинки у невідомому напрямку.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції спільно з патрульними встановили особу правопорушника.

Слідчий під процесуальним керівництвом прокуратури оголосив фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінальний кодекс України (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків).

Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Житомирській області правоохоронці повідомили про підозру чоовіку, який травмував правоохоронця. Інцидент стався 14 лютого на вулиці Європейській у Бердичеві. Йому загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра патрульна поліція ПДР Чернігів водій автомобіль
П'яне водіння і фальсифікація довідки: рівненського суддю звільнили після скандалу
25 лютого 2026, 11:58
Лобове зіткнення на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих
24 лютого 2026, 08:23
Смертельна ДТП у Києві: нетвереза водійка отримала 11 років в'язниці
23 лютого 2026, 14:29
Всі новини »
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Обіцяв автівки з-за кордону: на Рівненщині директор фірми ошукав клієнтів на 1,5 млн грн
26 лютого 2026, 08:57
Росіяни атакували енергооб’єкт на півдні Одещини
26 лютого 2026, 08:50
Через нічну атаку на Полтавщині пошкоджене промислове підприємство та ЛЕП: знеструмлені 20 тисяч споживачів
26 лютого 2026, 08:40
Пішли вибивати борг і забили чоловіка: на Харківщині нападникам дали по 12 років
26 лютого 2026, 08:39
На Кіровоградщині через дронову атаку пошкоджені будинки: є постраждалий
26 лютого 2026, 08:28
Нічна атака на Запоріжжя: виникли пожежі у багатоповерхівках та ТЦ, є постраждалі
26 лютого 2026, 08:12
На Львівщині прокурору оголосили підозру після смертельної ДТП
26 лютого 2026, 07:58
Втрати ворога: бійці ЗСУ ліквідували ще 1360 російських військових
26 лютого 2026, 07:54
Посадовець Кіровоградського ТЦК вимагав $20 тис. за ухилення від мобілізації
26 лютого 2026, 07:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Всі блоги »