Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок атаки 26 лютого зазнав пошкоджень об’єкт енергетики на півдні регіону.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків удару.

Нагадаємо, через нічну атаку на Полтавщині пошкоджене обʼєкти промислового підприємства та ЛЕП. Без світла залишились 20 тисяч споживачів.