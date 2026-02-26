Росіяни атакували енергооб’єкт на півдні Одещини
Ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Одещини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Внаслідок атаки 26 лютого зазнав пошкоджень об’єкт енергетики на півдні регіону.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків удару.
Нагадаємо, через нічну атаку на Полтавщині пошкоджене обʼєкти промислового підприємства та ЛЕП. Без світла залишились 20 тисяч споживачів.
